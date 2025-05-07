Песков: ВС РФ делают все, чтобы День Победы прошел в спокойной обстановке

Российские ВС делают все необходимое для того, чтобы 80-летний юбилей Великой Победы прошел в спокойной и мирной обстановке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Киевский режим продолжает демонстрировать свою склонность к террористическим действиям. Принимаются спецслужбами, нашими военными все необходимые меры с тем, чтобы празднование Великой Победы прошло в спокойной, стабильной и мирной обстановке", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о попытках киевского режима сорвать празднование юбилея Победы.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 7 мая предприняли масштабную атаку БПЛА на регионы РФ. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку, в том числе над Москвой было уничтожено 9 беспилотных летательных аппаратов, информировал мэр столицы Сергей Собянин.