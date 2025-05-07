Антироссийские санкции Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Восстановление Донбасса
Москва
7 мая 2025 / 18:31
КОТИРОВКИ
USD
07/05
97.9241
EUR
07/05
104.8872
Новости часа
Эстония закрыла свое воздушное пространство для полетов в Москву 9 мая Reuters: глава МО ФРГ намерен увеличить оборонные расходы до более €60 млрд в год
Москва
7 мая 2025 / 18:31
Котировки
USD
07/05
97.9241
0.0000
EUR
07/05
104.8872
0.0000
Эксперт Брутер о единстве западных стран
Эксперт Брутер о единстве западных стран
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
Все интервью
/ Россия / Общество / День Победы / Политика и религия
Общество
Песков: ВС РФ делают все, чтобы День Победы прошел в спокойной обстановке
7 мая 2025 / 16:45
Песков: ВС РФ делают все, чтобы День Победы прошел в спокойной обстановке
© Виталий Невар/ ТАСС

Российские ВС делают все необходимое для того, чтобы 80-летний юбилей Великой Победы прошел в спокойной и мирной обстановке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Киевский режим продолжает демонстрировать свою склонность к террористическим действиям. Принимаются спецслужбами, нашими военными все необходимые меры с тем, чтобы празднование Великой Победы прошло в спокойной, стабильной и мирной обстановке", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о попытках киевского режима сорвать празднование юбилея Победы.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 7 мая предприняли масштабную атаку БПЛА на регионы РФ. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку, в том числе над Москвой было уничтожено 9 беспилотных летательных аппаратов, информировал мэр столицы Сергей Собянин. 

Эксперт Брутер о единстве западных стран
Эксперт Брутер о единстве западных стран
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
Все интервью
17:15
Эстония закрыла свое воздушное пространство для полетов в Москву 9 мая
16:58
Reuters: глава МО ФРГ намерен увеличить оборонные расходы до более €60 млрд в год
16:45
Песков: ВС РФ делают все, чтобы День Победы прошел в спокойной обстановке
16:29
Председателем правящей партии Грузии избран премьер Кобахидзе
16:13
Российские ВС освободили Липовое в ДНР
15:59
Депутат Судзуки назвал условие для нормализации отношений Японии с Россией
15:44
Tanjug: самолет Вучича ждет разрешения на вылет в Москву после посадки в Баку
15:32
Al Jazeera: жертвами ударов Израиля в секторе Газа за сутки стали 66 человек
15:14
Мэрия Тбилиси выплатила ветеранам Великой Отечественной войны по $730
14:53
Рютте отметил, что Трамп не раз заверял его в приверженности НАТО
Все новости
Актально
Антироссийские санкции
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Восстановление Донбасса
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры