Reuters: глава МО ФРГ намерен увеличить оборонные расходы до более €60 млрд в год

Министр обороны ФРГ Борис Писториус намерен с 2025 года нарастить оборонные расходы страны до более €60 млрд в год. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.

"Писториус планирует существенно увеличить ежегодный оборонный бюджет страны", - следует из сообщения.

Уточняется, что наращивание расходов планируется уже в текущем году.

В 2024 году Германия заложила в бюджет оборонные расходы в размере порядка €52 млрд.

Ранее агентство Reuters информировало о том, что Германия запросила у Еврокомиссии послабления из бюджетного правила ЕС, чтобы увеличить оборонные расходы.