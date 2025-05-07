Эстония закрыла свое воздушное пространство для полетов в Москву 9 мая

Эстония закрыла свое воздушное пространство для полетов в Москву представителей иностранных государств, которые намерены принять участие в торжествах по случаю 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил министр иностранных дел балтийской республики Маргус Цахкна, передает портал национального гостелерадио ERR.

"Использование воздушного пространства Эстонии для полета в Москву на парад в честь 9 мая исключено. Эстония не намерена каким-либо образом поддерживать проведение этого мероприятия", - указал он.

Отмечается, что Таллин уже запретил перелет через свое воздушное пространство в Москву и обратно VIP-рейсам из Кубы и Бразилии. В отношении рейсов из других стран разрешения также выдаваться не будут.

Ранее газета "Вечерние новости" информировала о том, что Литва и Латвия запретили использовать свое воздушное пространство для самолета президента Сербии Александара Вучича, который планирует посетить парад Победы в Москве.