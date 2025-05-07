Глава Чечни поздравил Путина с 25-летием со дня инаугурации

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров адресовал Владимиру Путину поздравление с 25-летием со дня первого вступления в должность, подчеркнув, что президент вернул России статус великой державы. Соответствующее сообщение он разместил в Telegram-канале.

"Хочу поздравить нашего национального лидера Владимира Владимировича с 25-летием со дня инаугурации. За эти годы мы все с вами убедились, что Владимир Владимирович - человек исключительной воли и ответственности, обладающий глубочайшим пониманием политических, экономических и гуманитарных процессов. Именно благодаря его лидерству Россия смогла вернуться в статус великой державы, с которой считаются, которую боятся и уважают", - указал руководитель республики.

Он вспомнил, что вместе с отцом Ахматом-Хаджи Кадыровым присутствовал на инаугурации президента и уже тогда был уверен, что "именно Владимир Путин станет тем человеком, кто поднимет страну с колен".

"Особое значение его политика имела для Чеченской Республики. Стабильность, восстановление, развитие экономики и социальной сферы стали возможными благодаря твердой поддержке федерального центра и личному участию президента. Мы видим плоды этой работы в каждой школе, в каждом восстановленном здании, в глазах молодого поколения, которое с уверенностью смотрит в завтрашний день", - подчеркнул Кадыров.