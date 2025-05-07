Канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу в интересах своей страны следует посетить Москву 9 мая. Соответствующая точка зрения изложена в комментарии газеты Berliner Zeitung.

"Мерц должен держать открытой дверь, которую Запад давно стремится закрыть", - следует из публикации. Согласно оценке издания, германская дипломатия сводится к "нравоучениям и унылым пресс-релизам". Мерц же должен выступить в качестве "сильного переговорщика" и встретиться с президентом России Владимиром Путиным, указывается в материале.

Отмечается, что Германии также необходимо подумать о будущем экономических связей с Россией на случай нормализации отношений. "В России все еще присутствуют от 2000 до 2500 германских компаний. Они прочно держатся за свой бизнес в самой большой стране мира, даже в условиях санкций", - обращает внимание газета.