В Польше назвали причину смерти сына Леха Валенсы

Смерть сына бывшего президента Польши Леха Валенсы (1990-1995 годы) 52-летнего Славомира Валенсы наступила в результате сердечно-легочной недостаточности. Об этом информировала радиостанция RMF24, ссылаясь на прокуратуру города Торунь.

"Причиной смерти стала сердечно-легочная недостаточность. Третьи лица к этому не имеют отношения", - приводит радиостанция слова прокурора Анджея Кукавского.

Славомир Валенса скончался 30 апреля в своей квартире в Торуни. Он был одним из 8 детей экс-президента Польши.

В январе 2017 года Лех Валенса потерял еще одного сына - 43-летнего Пшемыслава, который умер в Гданьске.

Основатель профсоюза "Солидарность" и бывший глава Польши 81-летний Лех Валенса проживает в Гданьске.