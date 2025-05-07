Политика
Премьер Мьянмы прибыл в Россию для участия в праздновании Дня Победы
7 мая 2025 / 18:19
© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС
В Россию прибыл с визитом председатель Государственного административного совета и премьер-министр старший генерал Мин Аун Хлайн, сообщает ТАСС.
Хлайн примет участие в мероприятиях по случаю Дня Победы.
Как ранее заявили в министерстве информации республики, председатель совета прибывает в Россию по приглашению президента Владимира Путина. Высокопоставленный гость проведет отдельные встречи с главами государств, участвующими в торжествах 9 мая.
Премьера в ходе его визита в РФ будут сопровождать министры правительства и высокопоставленные чиновники, сообщили в ведомстве.