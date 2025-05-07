Премьер Мьянмы прибыл в Россию для участия в праздновании Дня Победы

В Россию прибыл с визитом председатель Государственного административного совета и премьер-министр старший генерал Мин Аун Хлайн, сообщает ТАСС.

Хлайн примет участие в мероприятиях по случаю Дня Победы.

Как ранее заявили в министерстве информации республики, председатель совета прибывает в Россию по приглашению президента Владимира Путина. Высокопоставленный гость проведет отдельные встречи с главами государств, участвующими в торжествах 9 мая.

Премьера в ходе его визита в РФ будут сопровождать министры правительства и высокопоставленные чиновники, сообщили в ведомстве.