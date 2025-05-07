Путин заявил, что Герасимов ежедневно докладывает ему о ситуации на фронте

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов практически ежедневно докладывает президенту Владимиру Путину о ситуации на всех участках фронта и регулярно упоминает бойцов спецназа "Ахмат". На это обратил внимание российский лидер при общении с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, сообщает ТАСС.

"До сих пор, практически ежедневно, мне начальник Генштаба докладывает о положении дел на всех участках боевого соприкосновения. Как правило, упоминает и о тех ребятах, которые прошли подготовку у вас, "Ахмат". Но и не только "Ахмат", у вас ведь проходят подготовку ребята из других регионов и воюют блестяще", - отметил глава государства.

Он указал, что в ходе посещения Российского университета спецназа в Чечне в августе 2024 года увидел, что туда приезжают люди со всей страны. "Подразделения, которые вы формируете, они интернациональные. Проходят очень хорошую подготовку, высокого качества, высокого уровня. И прекрасно воюют", - подчеркнул Путин.

Российский университет спецназа находится в Гудермесе и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, оснащенных с применением новейших специальных информационно-технических решений. Университет охватывает такие направления подготовки, как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная, а также подготовка телохранителей и военных журналистов. С начала специальной военной операции (СВО) на территории центра прошли подготовку около 20 тыс. добровольцев.