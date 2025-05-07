В Сикстинской капелле проходят выборы Папы Римского

В Сикстинской капелле начался конклав - закрытая кардинальская ассамблея, на которой будет избран новый глава Римско-католической церкви. В ней участвуют 133 кардинала в возрасте до 80 лет, каждый из которых может претендовать на папский престол. С оглашенной формулой "extra omnes" (все вон) кардиналов-выборщиков отрезали от внешнего мира.

Как информировала служба печати Святого престола, в капелле не доступна сотовая и другая связь. После принесения клятвы о неразглашении за закрытыми дверями состоится первое и единственное до конца дня голосование. Утром в соборе Святого Петра прошла торжественная месса во имя успеха конклава, которую возглавил декан коллегии кардиналов 91-летний Джованни Баттиста Ре.

На предшествовавших конклаву собраниях с участием всех кардиналов были названы основные характеристики понтифика. Предстоятель Римско-католической церкви должен быть истинным пастырем, лидером, который знает, как выйти за рамки одной лишь католической церкви, способствуя диалогу и построению отношений с другими религиозными и культурными мирами. Отмечалось также, что понтифик должен быть способным стать мостом и проводником, облегчать общение в момент, когда человечество дезориентировано и переживает кризис мирового порядка.

Согласно имеющимся данным, за время понтификата Франциска (2013-2025) число католиков в мире выросло с 1,25 до 1,39 млрд. Этот прирост преимущественно произошел за счет отдаленных от Ватикана уголков мира - стран Азии и Африки, в то время как в Европе отмечается кризис веры и традиционных ценностей, обращают внимание местные наблюдатели.

На площади Святого Петра собираются верующие, чтобы присутствовать при выходе дыма из трубы печки, размещенной в Сикстинской капелле. Именно он - белый - возвещает о том, что выбор сделан. По данным римских властей, на площади ожидается до 250 тыс. человек.