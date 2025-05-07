Президенты Сербии и Бразилии прибыли в Москву для участия в мероприятиях 9 мая

Президенты Сербии и Бразилии Александар Вучич и Луис Инасиу Лула да Силва прибыли в Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы, сообщает ТАСС.

Некоторое время назад борт сербского лидера совершил посадку в Баку, она была запланирована для дозаправки.

Во вторник газета "Вечерние новости" информировала о том, что Литва и Латвия закрыли свое воздушное пространство для самолета президента Сербии, который планирует посетить парад Победы в Москве 9 мая. В рамках визита в Россию запланирована личная встреча сербского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков также отмечал, что Путин проведет 9 мая двустороннюю встречу с бразильским коллегой.