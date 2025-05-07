БелТА: Лукашенко по случаю Дня Победы помиловал 42 осужденных за экстремизм

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по случаю празднования Дня Победы помиловал 42 человека, осужденных за преступления экстремистского характера. Об этом информировало агентство БелТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.

Как отмечается, в числе помилованных 18 женщин и 24 мужчины. Из них 13 имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У 24 осужденных есть несовершеннолетние дети, двое - многодетные. Десять лиц старше 50 лет, один достиг пенсионного возраста.

По данным агентства, все они ходатайствовали о помиловании, признали вину и раскаялись в содеянном. МВД обеспечит контроль за их правопослушным поведением.