Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве между Россией и Венесуэлой

Президенты Владимир Путин и Николас Мадуро подписали в Кремле Договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Россией и Венесуэлой, сообщает ТАСС.

В тексте документа 25 статей, затрагивающих, в частности, сотрудничество в военно-технической, космической, авиационной, спортивной, культурной сферах, создание независимой финансовой инфраструктуры, а также противодействие искажению итогов Второй мировой войны.

Договор заключается на 10-летний срок и будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, "если ни одна из сторон не уведомит другую сторону о своем намерении прекратить действие настоящего договора не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока его действия".

Нынешний договор вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении сторонами установленных внутригосударственных процедур.