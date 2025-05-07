Ежегодный взнос Украины в фонд с США по недрам составит $24-48 млн

Правительство Украины будет вносить в будущий фонд с США по недрам до 2 млрд гривен ($48,2 млн) в год. Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, участвовавший в переговорах с Вашингтоном.

"Украина будет вносить взносы в виде будущих платежей по продаже лицензий на добычу полезных ископаемых. Условно, откроют новое месторождение при новой лицензии, с него начнет выплачиваться рента в бюджет, и половину мы можем передать в фонд. С наибольшими прогнозами это порядка 1-2 млрд гривен в год", - сказал он изданию "Общественное".

Качка отметил, что со стороны США фонд получит "так называемые стартап-деньги, чтобы запустить фонд, вероятно, будут поступать какие-либо дополнительные средства в зависимости от агрессивности инвестиционной политики фонда".

Украинский кабмин 1 мая опубликовал текст подписанного с США документа по недрам.

Ранее первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых. По ее словам, сделка не предполагает прямых долговых обязательств Украины перед США. На протяжении первого десятилетия работы фонд не будет выплачивать дивиденды, все его доходы будут реинвестироваться на Украине. Средства будут направляться на разработку и переработку полезных ископаемых, а также на развитие инфраструктуры.