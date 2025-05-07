Лидеры Лаоса и Азербайджана не приедут в Москву на парад Победы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не будет участвовать в торжествах в Москве по случаю 9 Мая. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Поступило такое сообщение, что Алиев, к сожалению, не прилетит. Объяснили, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву", - сказал представитель Кремля, кадры его ответа размещены в Telegram-канале "Юнашев Live".

Ранее Алиев был в списке 29 лидеров, которых ожидают в российской столице в День Победы. Отдельной полноформатной встречи с ним у президента РФ Владимира Путина не планировалось.

Кроме того, Ушаков заявил, что президент Лаоса Тхонглун Сисулит был вынужден отменить поездку в Москву из-за серьезного заболевания ковидом.

"Лаосец не приедет по причине заболевания - серьезный коронавирус. Вместо него будет присутствовать министр иностранных дел", - пояснил дипломат.

Сисулит также значился в списке 29 лидеров, которые ожидались в Москве 9 мая. У Путина была намечена с ним отдельная встреча.

На данный момент ожидается, что участниками торжественных мероприятий в Москве станут 27 лидеров.