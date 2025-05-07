Антироссийские санкции Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Восстановление Донбасса
Москва
7 мая 2025 / 23:06
КОТИРОВКИ
USD
07/05
97.9241
EUR
07/05
104.8872
Новости часа
Из трубы Сикстинской капеллы в Ватикане пошел черный дым Трамп вновь заявил, что заслуги США в победе над фашизмом были выше СССР
Москва
7 мая 2025 / 23:06
Котировки
USD
07/05
97.9241
0.0000
EUR
07/05
104.8872
0.0000
Эксперт Брутер о единстве западных стран
Эксперт Брутер о единстве западных стран
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
Все интервью
/ Россия / Политика / День Победы / Геополитика
Политика
Путин встретился в Кремле с президентом Кубы
7 мая 2025 / 20:43
Путин встретился в Кремле с президентом Кубы
© Irene Perez/ Cubadebate via AP/ТАСС

Президент России Владимир Путин провел переговоры в Кремле с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем, сообщает ТАСС.

Встреча с президентом Кубы продолжила переговорный марафон в Кремле. Глава российского государства уже встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, с которым подписал договор о всеобъемлющем сотрудничестве. Путин также планирует провести переговоры с лидерами Монголии и Республики Конго.

Прошлая личная встреча Путина и Диас-Канеля состоялась год назад - также в дни празднования годовщины Победы.

8 мая Москва и Гавана отмечают 65-летие восстановления дипотношений после победы Кубинской революции. 

Эксперт Брутер о единстве западных стран
Эксперт Брутер о единстве западных стран
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
Все интервью
22:00
Из трубы Сикстинской капеллы в Ватикане пошел черный дым
21:47
Трамп вновь заявил, что заслуги США в победе над фашизмом были выше СССР
21:05
Си Цзиньпин отметил, что встреча с Путиным придаст импульс развитию отношений двух стран
20:43
Путин встретился в Кремле с президентом Кубы
20:25
Лидеры Лаоса и Азербайджана не приедут в Москву на парад Победы
20:03
Ежегодный взнос Украины в фонд с США по недрам составит $24-48 млн
19:48
Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве между Россией и Венесуэлой
19:35
БелТА: Лукашенко по случаю Дня Победы помиловал 42 осужденных за экстремизм
19:15
Президенты Сербии и Бразилии прибыли в Москву для участия в мероприятиях 9 мая
19:01
В Сикстинской капелле проходят выборы Папы Римского
Все новости
Актально
Антироссийские санкции
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Восстановление Донбасса
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры