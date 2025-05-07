Путин встретился в Кремле с президентом Кубы

Президент России Владимир Путин провел переговоры в Кремле с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем, сообщает ТАСС.

Встреча с президентом Кубы продолжила переговорный марафон в Кремле. Глава российского государства уже встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, с которым подписал договор о всеобъемлющем сотрудничестве. Путин также планирует провести переговоры с лидерами Монголии и Республики Конго.

Прошлая личная встреча Путина и Диас-Канеля состоялась год назад - также в дни празднования годовщины Победы.

8 мая Москва и Гавана отмечают 65-летие восстановления дипотношений после победы Кубинской революции.