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Си Цзиньпин отметил, что встреча с Путиным придаст импульс развитию отношений двух стран
7 мая 2025 / 21:05
Си Цзиньпин отметил, что встреча с Путиным придаст импульс развитию отношений двух стран
© Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

Российско-китайский саммит придаст мощный импульс развитию отношений двух стран. На этом акцентировал внимание председатель КНР Си Цзиньпин по прибытии в Москву.

"В ходе визита я проведу встречу с президентом России Владимиром Путиным с целью углубленного обсуждения двусторонних отношений, практического сотрудничества, а также основных международных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес, что придаст мощный импульс развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступивших в новую эпоху", - цитирует его Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин отметил, что намерен вместе с лидерами других стран почтить память героев, пожертвовавших собой ради победы в мировой антифашистской войне, продвинуть правильный взгляд на историю Второй мировой войны и в едином порыве громко заявить о защите международной справедливости.

Китайский лидер 7-10 мая находится в России с государственным визитом, он примет участие в торжествах по случаю Дня Победы.

По данным Центрального телевидения Китая, Си Цзиньпина сопровождают руководитель секретариата Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Цай Ци и глава канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК КПК, министр иностранных дел Ван И.

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