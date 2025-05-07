Трамп вновь заявил, что заслуги США в победе над фашизмом были выше СССР

Президент США Дональд Трамп отметил, что Советский Союз был "важным фактором" в достижении победы во Второй мировой войне. Вместе с тем, по его словам, в этом якобы не было равных Соединенным Штатам.

"У России завтра большой день. И, кстати, они потеряли миллионы людей, и они были абсолютно важным фактором в достижении победы. Но не было такого важного фактора, как мы", - сказал американский лидер при общении с журналистами в Белом доме. "Мы выиграли войну, и мы выиграли ее с помощью других. Но все праздновали, кроме США", - добавил он.

Ранее в среду Трамп распорядился провозгласить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

2 мая глава вашингтонской администрации написал на своей странице в соцсети Truth Соц. сети, что провозгласит 11 ноября и 8 мая в США Днями победы в Первой и Второй мировых войнах. При этом он выступил с утверждением, что Соединенные Штаты сделали для победы во Второй мировой войне несравнимо больше любой другой страны.