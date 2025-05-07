Антироссийские санкции Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Восстановление Донбасса
Москва
7 мая 2025 / 23:06
КОТИРОВКИ
USD
07/05
97.9241
EUR
07/05
104.8872
Новости часа
Из трубы Сикстинской капеллы в Ватикане пошел черный дым Трамп вновь заявил, что заслуги США в победе над фашизмом были выше СССР
Москва
7 мая 2025 / 23:06
Котировки
USD
07/05
97.9241
0.0000
EUR
07/05
104.8872
0.0000
Эксперт Брутер о единстве западных стран
Эксперт Брутер о единстве западных стран
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Второй срок Трампа
Политика
Трамп вновь заявил, что заслуги США в победе над фашизмом были выше СССР
7 мая 2025 / 21:47
Трамп вновь заявил, что заслуги США в победе над фашизмом были выше СССР
© Anna Moneymaker/ Getty Images/ТАСС

Президент США Дональд Трамп отметил, что Советский Союз был "важным фактором" в достижении победы во Второй мировой войне. Вместе с тем, по его словам, в этом якобы не было равных Соединенным Штатам.

"У России завтра большой день. И, кстати, они потеряли миллионы людей, и они были абсолютно важным фактором в достижении победы. Но не было такого важного фактора, как мы", - сказал американский лидер при общении с журналистами в Белом доме. "Мы выиграли войну, и мы выиграли ее с помощью других. Но все праздновали, кроме США", - добавил он.

Ранее в среду Трамп распорядился провозгласить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

2 мая глава вашингтонской администрации написал на своей странице в соцсети Truth Соц. сети, что провозгласит 11 ноября и 8 мая в США Днями победы в Первой и Второй мировых войнах. При этом он выступил с утверждением, что Соединенные Штаты сделали для победы во Второй мировой войне несравнимо больше любой другой страны.

Эксперт Брутер о единстве западных стран
Эксперт Брутер о единстве западных стран
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
Все интервью
22:00
Из трубы Сикстинской капеллы в Ватикане пошел черный дым
21:47
Трамп вновь заявил, что заслуги США в победе над фашизмом были выше СССР
21:05
Си Цзиньпин отметил, что встреча с Путиным придаст импульс развитию отношений двух стран
20:43
Путин встретился в Кремле с президентом Кубы
20:25
Лидеры Лаоса и Азербайджана не приедут в Москву на парад Победы
20:03
Ежегодный взнос Украины в фонд с США по недрам составит $24-48 млн
19:48
Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве между Россией и Венесуэлой
19:35
БелТА: Лукашенко по случаю Дня Победы помиловал 42 осужденных за экстремизм
19:15
Президенты Сербии и Бразилии прибыли в Москву для участия в мероприятиях 9 мая
19:01
В Сикстинской капелле проходят выборы Папы Римского
Все новости
Актально
Антироссийские санкции
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Восстановление Донбасса
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры