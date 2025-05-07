Из трубы Сикстинской капеллы в Ватикане пошел черный дым

Из трубы Сикстинской капеллы на площади Святого Петра в Ватикане после первого голосования кардиналов на конклаве пошел черный дым, сообщает ТАСС.

Так, закрытые секретные выборы нового Папы Римского, продолжающиеся более трех часов, пока не имели результата.

Ранее сообщалось, что в Сикстинской капелле началась закрытая кардинальская ассамблея, на которой будет избран новый глава Римско-католической церкви. Ее участниками стали 133 кардинала в возрасте до 80 лет, каждый из которых может претендовать на папский престол.

На предшествовавших конклаву собраниях с участием всех кардиналов были названы основные характеристики понтифика. Предстоятель Римско-католической церкви должен быть истинным пастырем, лидером, который знает, как выйти за рамки одной лишь католической церкви, способствуя диалогу и построению отношений с другими религиозными и культурными мирами. Отмечалось также, что понтифик должен быть способным стать мостом и проводником, облегчать общение в момент, когда человечество дезориентировано и переживает кризис мирового порядка.