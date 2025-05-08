В Приднестровье открыли мемориальную доску в память о красноармейце Гитлере

В память о бойце 73-го пулеметного батальона Красной Армии Семене Гитлере открыли мемориальную доску в Приднестровье, где он сражался с фашистами в 1941 году. Церемония с участием воспитанников Суворовской школы состоялась на взорванной во время Великой Отечественной войны долговременной огневой точке Тираспольского укрепленного района.

"Красноармеец Семен Константинович Гитлер отличился при обороне Одессы. Герой около восьми суток огнем своего пулемета уничтожал противника. Поддерживая атаку стрелкового взвода, он продолжал вести бой, несмотря на то, что взвод попал в окружение. Израсходовав все боеприпасы, ползком пробирался 10 км до своих войск. За проявленное мужество и героизм Семен Гитлер был удостоен ордена Отечественной войны II степени, медалей "За отвагу", "За оборону Одессы" и "За оборону Севастополя" (посмертно)", - следует из сообщения министерства обороны непризнанной республики.

Уточняется, что после гибели героя при обороне Севастополя в июле 1942 года в приказе о его награждении фамилию изменили на "Гитлев".