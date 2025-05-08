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Экс-замминистра обороны Попова перевели в городскую больницу из СИЗО Лефортово
8 мая 2025 / 10:28
Экс-замминистра обороны Попова перевели в городскую больницу из СИЗО Лефортово
© Сергей Булкин/ ТАСС

Экс-замминистра обороны РФ генерал Павла Попова экстренно госпитализировали из СИЗО "Лефортово" в городскую больницу. Об этом сообщил его адвокат Денис Сагач в беседе с ТАСС.

"У моего подзащитного Попова есть целый ряд хронических заболеваний. Одно из них в настоящее время обострилось. Пришлось его по скорой помощи экстренно госпитализировать из СИЗО "Лефортово" в гражданскую больницу. Решается вопрос о проведении хирургической операции", - указал он.

Еще до задержания у Попова были выявлены проблемы с лишним весом, давлением, сердцем и высоким содержанием сахара. 

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