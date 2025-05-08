Общество
Экс-замминистра обороны Попова перевели в городскую больницу из СИЗО Лефортово
8 мая 2025 / 10:28
© Сергей Булкин/ ТАСС
Экс-замминистра обороны РФ генерал Павла Попова экстренно госпитализировали из СИЗО "Лефортово" в городскую больницу. Об этом сообщил его адвокат Денис Сагач в беседе с ТАСС.
"У моего подзащитного Попова есть целый ряд хронических заболеваний. Одно из них в настоящее время обострилось. Пришлось его по скорой помощи экстренно госпитализировать из СИЗО "Лефортово" в гражданскую больницу. Решается вопрос о проведении хирургической операции", - указал он.
Еще до задержания у Попова были выявлены проблемы с лишним весом, давлением, сердцем и высоким содержанием сахара.