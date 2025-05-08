Компания "Алроса" добыла самый крупный в истории России алмаз ювелирного качества. Кристалл фантазийного янтарного цвета весом 468,30 карата и размером 56х54х22 мм был обнаружен в Якутии.

"На сегодняшний день это крупнейший алмаз ювелирного качества, добытый в России. Символично, что он найден в год 80-летия Великой Победы. Поэтому мы решили присвоить ему имя в честь столь знакового для всей нашей страны события", - указал гендиректор "Алросы" Павел Маринычев.

По его словам, 2025 год займет особое место в истории российской алмазно-бриллиантовой отрасли. "В апреле мы презентовали самый большой из когда-либо ограненных в нашей стране бриллиантов весом более 100 карат, огранка которого заняла более двух лет. И в этом же году природа подарила такую невероятную находку", - отметил гендиректор.

Ранее "Алроса" сообщила, что завершила работу над огранкой самого крупного бриллианта в истории страны. Его вес превышает 100 карат. Бриллиант получил название "Новое Солнце".

"Алроса" осуществляет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Компания ведет разведку, добычу и продажу, а также огранку алмазного сырья.

РФ принадлежит 33,03% акций "Алросы", Республике Саха (Якутия) - 25%, администрации районов (улусов) республики, на территории которых компания осуществляет свою деятельность, - 8%. В свободном обращении находится порядка 34% акций компании.