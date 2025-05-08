Си Цзиньпин назвал Путина своим дорогим другом

Председатель КНР Си Цзиньпин, приветствуя президента России Владимира Путина на встрече в Кремле, назвал его своим дорогим другом.

"Мой дорогой друг, дорогие российские министры, я очень рад по приглашению моего друга президента Владимира Путина вновь посетить Россию с визитом и принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне", - отметил он.