Политика
Си Цзиньпин назвал Путина своим дорогим другом
8 мая 2025 / 10:59
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Председатель КНР Си Цзиньпин, приветствуя президента России Владимира Путина на встрече в Кремле, назвал его своим дорогим другом.
"Мой дорогой друг, дорогие российские министры, я очень рад по приглашению моего друга президента Владимира Путина вновь посетить Россию с визитом и принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне", - отметил он.