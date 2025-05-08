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Политика
Лукашенко отметил, что "немножко задержался" у власти
8 мая 2025 / 11:09
Лукашенко отметил, что "немножко задержался" у власти
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что "немножко задержался" у власти с тем, чтобы подготовить молодое поколение управленцев.

"Как я и обещал: фактически новое поколение приведено к власти. Но я немножко задержался у власти, но потерпите, ведь должны быть и опытные люди", - сказал он, выступая на церемонии открытия Международного выставочного центра в Минске. Трансляцию вел телеканал "Первый информационный".

Лукашенко заявил, что необходимо посмотреть и сделать вывод, "на что способна наша молодежь". Он также призвал белорусов профессионально выполнять свои обязанности на рабочих местах. "Ничего от вас больше не требую. Все остальное мы будем решать - каждый на своем месте. Я как президент буду заниматься своими вопросами. Правительство - экономикой, администрация президента - политикой, дипломатией и прочее. Эта машина должна работать без сбоев", - подчеркнул он.

Глава государства выразил уверенность, что перед ним стоят настоящие патриоты, "люди, которые любят свою страну, хотят сохранить свою страну уже даже не столько для себя, а сколько для детей". "Ну, и мы еще хотим пожить", - указал он.

Лукашенко возглавляет Белоруссию с 1994 года. Он является лидером среди первых лиц государств СНГ по продолжительности пребывания на посту, наряду с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. 

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