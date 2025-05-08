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Российский рынок акций демонстрирует рост в начале основной торговой сессии
8 мая 2025 / 11:19
Российский рынок акций демонстрирует рост в начале основной торговой сессии
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 8 мая отметился ростом ключевых индексов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 1,11%, до 2 864,56 пункта, индекс РТС также поднимался на 1,11%, до 1 115,99 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи рос на 9,35 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,288 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи незначительно замедлил рост и торговался на уровне 2 861,49 пункта (+1%), индекс РТС составлял 1 114,79 пункта (+1%). Вместе с тем курс юаня также незначительно замедлил рост и составлял 11,2675 руб. (+7,25 коп.).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов. 

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