Путин: парадный расчет из Китая в Москве будет самым большим из иностранных

Парадный расчет военнослужащих из Китая, который примет участие в военном параде на Красной площади 9 мая, будет самым многочисленным из иностранных. На это обратил внимание президент России Владимир Путин во время переговоров в узком составе с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Завтра на Красной площади в торжественном марше пройдет парадный расчет военнослужащих Народно-освободительной армии Китая. Это самый большой по численности из иностранных воинских контингентов", - отметил глава российского государства.

По его словам, "победа над фашизмом, достигнутая числом огромных жертв, имеет непреходящее значение". "Вместе с китайскими друзьями твердо стоим на страже исторической правды, защищаем память о событиях тех лет, противодействуем современным проявлениям неонацизма и милитаризма", - подчеркнул российский лидер.