В России более 60% школьников с инвалидностью получают образование инклюзивно

В России число школьников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в нынешнем учебном году выросло по сравнению с годом ранее на 5%, около 61,2% из них получают образование инклюзивно. Об этом со ссылкой на данные Минпросвещения России сообщает ТАСС.

Так, всего на начало 2024/25 учебного года в системе общего образования обучались 17 988 139 человек, из них 1 026 990 - школьники с ОВЗ и инвалидностью. Это почти на 49 тыс. или 5% больше, чем в прошлом году. Вместе с тем инклюзивно получают образование 628,9 тыс. или 61,2% от общей численности школьников с инвалидностью и ОВЗ. В специальных - коррекционных - классах учатся 398,1 тыс. школьников (38,8%).

Отмечается, что для поддержки образовательного процесса в 2024 году был продолжен выпуск линеек специальных учебников - по заказу Минпросвещения разработаны 10 специальных учебников для обучающихся с ОВЗ.

Кроме того, общее число студентов колледжей с инвалидностью и ОВЗ на начало текущего учебного года составляло 42,8 тыс. человек, это на 3,2 тыс. человек больше, чем в 2023/24 учебном году.