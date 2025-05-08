Антироссийские санкции Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Восстановление Донбасса
Москва
8 мая 2025 / 14:24
КОТИРОВКИ
USD
08/05
97.9241
EUR
08/05
104.8872
Новости часа
В Душанбе состоялся военный парад в честь 80-годовщины Победы Китайская делегация принесла в Кремль сувенирный граммофон
Москва
8 мая 2025 / 14:24
Котировки
USD
08/05
97.9241
0.0000
EUR
08/05
104.8872
0.0000
Эксперт Брутер о единстве западных стран
Эксперт Брутер о единстве западных стран
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
Все интервью
/ Россия / Политика / Евроведение / Геополитика
Политика
Медведев призвал Европу помнить о судьбе Гитлера, помогая неонацистам
8 мая 2025 / 12:08
Медведев призвал Европу помнить о судьбе Гитлера, помогая неонацистам
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Государства Европы, оказывающие содействие неонацистам, должны помнить, чем закончилась история гитлеровской Германии в 1945 году. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X.

Он также опубликовал фотографию со встречи с лидером кубинских коммунистов, президентом страны Мигелем Диас-Канелем. "Мы рады видеть друзей, которые вместе с Россией отмечают 80-ю годовщину разгрома нацистской Германии", - указал российский политик.

"Сокрушение гитлеровской Германии должны помнить европейские шавки, помогающие нынешним тифозным неонацистским вшам", - подчеркнул он.

Европейские страны продолжают последовательную поддержку неонацистского режима в Киеве, снабжая его деньгами, оружием и разведданными. В Брюсселе придерживаются концепции, подразумевающей нанесение "стратегического поражения" России на поле боя и урегулирования украинского конфликта на максималистских условиях Киева. 

Эксперт Брутер о единстве западных стран
Эксперт Брутер о единстве западных стран
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
Все интервью
12:47
В Душанбе состоялся военный парад в честь 80-годовщины Победы
12:27
Китайская делегация принесла в Кремль сувенирный граммофон
12:08
Медведев призвал Европу помнить о судьбе Гитлера, помогая неонацистам
11:49
В России более 60% школьников с инвалидностью получают образование инклюзивно
11:37
Путин: парадный расчет из Китая в Москве будет самым большим из иностранных
11:19
Российский рынок акций демонстрирует рост в начале основной торговой сессии
11:09
Лукашенко отметил, что "немножко задержался" у власти
10:59
Си Цзиньпин назвал Путина своим дорогим другом
10:36
"Алроса" нашла крупнейший в истории России алмаз янтарного цвета
10:28
Экс-замминистра обороны Попова перевели в городскую больницу из СИЗО Лефортово
Все новости
Актально
Антироссийские санкции
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Восстановление Донбасса
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры