Государства Европы, оказывающие содействие неонацистам, должны помнить, чем закончилась история гитлеровской Германии в 1945 году. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X.

Он также опубликовал фотографию со встречи с лидером кубинских коммунистов, президентом страны Мигелем Диас-Канелем. "Мы рады видеть друзей, которые вместе с Россией отмечают 80-ю годовщину разгрома нацистской Германии", - указал российский политик.

"Сокрушение гитлеровской Германии должны помнить европейские шавки, помогающие нынешним тифозным неонацистским вшам", - подчеркнул он.

Европейские страны продолжают последовательную поддержку неонацистского режима в Киеве, снабжая его деньгами, оружием и разведданными. В Брюсселе придерживаются концепции, подразумевающей нанесение "стратегического поражения" России на поле боя и урегулирования украинского конфликта на максималистских условиях Киева.