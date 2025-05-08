Китайская делегация принесла в Кремль сувенирный граммофон

Сопровождающая председателя КНР Си Цзиньпина делегация принесла в Кремль сувенирный граммофон. Журналисты обратили внимание на подарки, которые гости президента РФ Владимира Путина доставили в Большой Кремлевский дворец, передает ТАСС.

В настоящее время Си Цзиньпин находится в России с госвизитом по приглашению Путина. Лидеры двух стран уже провели переговоры в узком составе, после этого последует принятие совместных заявлений и неформальное общение за чаем.

Принесенный гостями из КНР сувенирный граммофон изготовлен из темного дерева и украшен лаковой миниатюрой в дальневосточном стиле, изображающей птиц на ветвях цветущего дерева. Кроме того, представители делегации принесли богато украшенный резьбой консольный столик и другие сувениры, скрытые под упаковкой.