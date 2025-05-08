В Душанбе состоялся военный парад в честь 80-годовщины Победы

В Душанбе прошел военный парад по случаю 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, за ним с трибун наблюдал в том числе президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщает ТАСС.

Торжественный марш в парке Победы состоялся после поздравительной речи Рахмона и церемонии возложения венков к Вечному огню. Присутствующие почтили минутой молчания память павших в борьбе с нацизмом.

Согласно данным Минобороны Таджикистана, участниками парада в общей сложности стали около 4,5 тыс. человек. Они представляли различные виды войск, Национальную гвардию, МВД и другие силовые структуры республики, а также военные учебные заведения. В парадном строю также прошли более 100 военнослужащих 201-й российской военной базы, дислоцированной в республике.

День Победы в Таджикистане отмечается 9 мая. В марте президент РФ Владимир Путин сообщил, что в параде 9 мая в Москве примет участие расчет Вооруженных сил Таджикистана. На празднование юбилея Победы в российскую столицу также приедет и сам Рахмон.

На сегодняшний день в Таджикистане проживают 17 участников Великой Отечественной войны. В республике остался и 121 труженик тыла.

В годы войны из Таджикистана в Красную армию призвали свыше 300 тыс. человек, с фронта не вернулись более 90 тыс. жителей страны. Орденами и медалями СССР были награждены 56 тыс. таджикистанцев. 56 жителей страны стали Героями Советского Союза, 21 человек является полным кавалером ордена Славы.

По официальным данным, в годы Великой Отечественной войны из районов СССР, затронутых боевыми действиями, в Таджикистан эвакуировали порядка 100 тыс. человек. Более 100 тыс. человек прошли там лечение и вернулись на фронт.