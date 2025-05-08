Yonhap: КНДР совершила запуск нескольких баллистических ракет в сторону Японского моря

КНДР выполнила запуск нескольких баллистических ракет, предположительно малой дальности, в сторону Японского моря. Об этом информировало агентство Yonhap, ссылаясь на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

"Мы зафиксировали несколько снарядов, которые, предположительно, представляют из себя баллистические ракеты малой дальности, запущенные около 08:10 (02:10 мск) из района города Вонсан в сторону Японского моря", - следует из сообщения. Первоначально в Сеуле заявили о запуске баллистической ракеты, не уточняя подробности.

"Южнокорейские вооруженные силы усилили наблюдения на случай дополнительных запусков. Производится обмен данными о "северокорейских баллистических ракетах" с США и Японией, поддерживается полная готовность", - указали военные Республики Корея.

В предыдущий раз КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Желтого моря 10 марта, когда стартовали масштабные маневры США и Республики Корея Freedom Shield. До этого пуски Пхеньяна в 2025 году состоялись 6 и 14 января.