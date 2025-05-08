Глава МИД Чехии заявил, что у России нет прав на памятник маршалу Коневу

Глава МИД Чехии Ян Липавски заявил, что у России якобы нет никаких прав на памятник маршалу Ивану Коневу, демонтированный в Праге в 2020 году. Соответствующую точку зрения он изложил в соцсети Х.

"Россия не имеет никаких прав на статую", - указал министр, отметив, что его установили чешские большевики, а демонтировали чешские демократы.

Ранее посол РФ в Праге Александр Змеевский в интервью газете "Известия" сообщил, что Москва направила Чехии дипломатическую ноту с просьбой оказать содействие в определении точного местонахождения и проведении осмотра демонтированного памятника маршалу СССР Ивану Коневу. Дипломат пояснил, что Россия исходит из необходимости сохранения памятников на местах их установки.

Монумент Коневу был снят с пьедестала 3 апреля 2020 года решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планировали передать его в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября 2020 года.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

Маршал Конев (1897-1973) с весны 1944 года командовал войсками 1-го Украинского фронта Красной армии. В мае 1945 года именно эти войска освободили чешскую столицу от нацистов. Памятник Коневу торжественно установили в Праге в 1980 году.