Антироссийские санкции Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Восстановление Донбасса
Москва
8 мая 2025 / 15:55
КОТИРОВКИ
USD
08/05
97.9241
EUR
08/05
104.8872
Новости часа
Венесуэла подтвердила планы по присоединению к БРИКС Le Parisien: автомобиль въехал в толпу болельщиков, отмечающих победу ПСЖ
Москва
8 мая 2025 / 15:55
Котировки
USD
08/05
97.9241
0.0000
EUR
08/05
104.8872
0.0000
Эксперт Брутер о единстве западных стран
Эксперт Брутер о единстве западных стран
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Культурная среда / Подрывная деятельность против России
Общество
Глава МИД Чехии заявил, что у России нет прав на памятник маршалу Коневу
8 мая 2025 / 13:17
Глава МИД Чехии заявил, что у России нет прав на памятник маршалу Коневу
© EPA-EFE/ MARTIN DIVISEK/ТАСС

Глава МИД Чехии Ян Липавски заявил, что у России якобы нет никаких прав на памятник маршалу Ивану Коневу, демонтированный в Праге в 2020 году. Соответствующую точку зрения он изложил в соцсети Х. 

"Россия не имеет никаких прав на статую", - указал министр, отметив, что его установили чешские большевики, а демонтировали чешские демократы. 

Ранее посол РФ в Праге Александр Змеевский в интервью газете "Известия" сообщил, что Москва направила Чехии дипломатическую ноту с просьбой оказать содействие в определении точного местонахождения и проведении осмотра демонтированного памятника маршалу СССР Ивану Коневу. Дипломат пояснил, что Россия исходит из необходимости сохранения памятников на местах их установки.

Монумент Коневу был снят с пьедестала 3 апреля 2020 года решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планировали передать его в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября 2020 года.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично". 

Маршал Конев (1897-1973) с весны 1944 года командовал войсками 1-го Украинского фронта Красной армии. В мае 1945 года именно эти войска освободили чешскую столицу от нацистов. Памятник Коневу торжественно установили в Праге в 1980 году.

Эксперт Брутер о единстве западных стран
Эксперт Брутер о единстве западных стран
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
Все интервью
14:12
Венесуэла подтвердила планы по присоединению к БРИКС
13:58
Le Parisien: автомобиль въехал в толпу болельщиков, отмечающих победу ПСЖ
13:43
Президенты Эфиопии и Южной Осетии прибыли в Москву на празднование 80-летия Победы
13:30
Российские ВС до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР
13:17
Глава МИД Чехии заявил, что у России нет прав на памятник маршалу Коневу
12:59
Yonhap: КНДР совершила запуск нескольких баллистических ракет в сторону Японского моря
12:47
В Душанбе состоялся военный парад в честь 80-годовщины Победы
12:27
Китайская делегация принесла в Кремль сувенирный граммофон
12:08
Медведев призвал Европу помнить о судьбе Гитлера, помогая неонацистам
11:49
В России более 60% школьников с инвалидностью получают образование инклюзивно
Все новости
Актально
Антироссийские санкции
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Восстановление Донбасса
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры