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Российские ВС до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР
8 мая 2025 / 13:30
Российские ВС до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские ВС до начала перемирия освободили населенный пункт Троицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Отмечается, что боевую задачу выполнили подразделения группировки войск "Центр".

Кроме того, нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных, штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады морской пехоты и бригады нацгвардии вблизи Новооленовки, Ульяновки, Миролюбовки, Михайловки, Новой Полтавки, Новоалександровки, Котляровки и Алексеевки в ДНР.

Согласно данным МО РФ, потери ВСУ составили до 510 военных. ВС РФ также уничтожили пять ББМ, включая BATT UMG и Kirpi, пять автомобилей, САУ Paladin и станцию РЭБ "Буковель-AD".

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