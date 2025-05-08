Президенты Эфиопии и Южной Осетии прибыли в Москву на празднование 80-летия Победы

Президенты Эфиопии и Южной Осетии Тайе Ацке-Селассие и Алан Гаглоев прибыли в Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы, сообщает ТАСС.

В среду в посольстве Эфиопии информировали о том, что президент будет представлять страну на параде Победы 9 мая, примет участие в торжественном приеме, организованном главой российского государства Владимиром Путиным.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин проведет ряд отдельных двусторонних встреч, в том числе с президентом Южной Осетии.

Ожидается, что в российскую столицу прибудут 27 лидеров для участия в торжественных мероприятиях.