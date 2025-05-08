Le Parisien: автомобиль въехал в толпу болельщиков, отмечающих победу ПСЖ

Автомобиль совершил наезд на топу болельщиков французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", которые праздновали выход команды в финал Лиги чемпионов. Об этом пишет газета Le Parisien.

По данным издания, инцидент произошел недалеко от Елисейских полей. В результате ДТП пострадали трое человек, которые были госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как критическое, двоих других - как тяжелое. Позднее автомобиль был найден сгоревшим. Судьба водителя к настоящему моменту неизвестна.

Отмечается, что полиция арестовала не менее 43 человек в ходе празднований. Правоохранители в некоторых ситуациях были вынуждены применить слезоточивый газ, а некоторые магазины и машины были повреждены из-за действий собравшихся футбольных болельщиков.

Ранее стало известно, что ПСЖ выиграл у английского "Арсенала" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов (2:1) и победил соперника по сумме двух игр (3:1). В финале турнира французский клуб встретится с итальянским "Интером". Встреча состоится 31 мая в Мюнхене.