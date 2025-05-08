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Венесуэла подтвердила планы по присоединению к БРИКС
8 мая 2025 / 14:12
Венесуэла подтвердила планы по присоединению к БРИКС
© Halil Sagirkaya/ Anadolu Agency/ Getty Images/ТАСС

Венесуэла по-прежнему планирует присоединиться к БРИКС и будет стремиться стать полноправным членом объединения. Об этом заявил министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто.

"Да", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. Пинто также отметил, что Венесуэла "готова работать со всеми странами БРИКС".

В среду в Москву прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро, это его восьмой визит в Россию. По итогам его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным состоялось подписание договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами.

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