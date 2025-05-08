Почти половина опрошенных жителей России назвали шашлык праздничной едой

Почти половина жителей России назвали шашлык праздничной едой, при этом алкоголь чаще выбирают мужчины. Об этом свидетельствуют данные исследования агентства маркетинговых исследований ORO, передает ТАСС.

"Праздничная еда для большинства - это, в первую очередь, шашлык (47%), затем мясо или курица (22%), овощи (16%) и алкоголь (13%). При этом алкоголь остается выбором, прежде всего, мужчин (21% против 8% среди женщин), а также холостых людей (21%)", - следует из материалов опроса.

Вместе с тем отмечается, что 48% респондентов выбирают выезды на природу в качестве формата проведения праздников.

Кроме того, более четверти опрошенных не готовы потратить на праздники больше 5 тыс. рублей, еще столько же устанавливают лимит в 10 тыс. рублей. При этом каждый восьмой не планирует дополнительных трат.

Исследование проводилось в апреле текущего года методом онлайн-опроса среди 1 000 россиян от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек.