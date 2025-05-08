Президенты Гвинеи-Бисау и Зимбабве прибыли в Москву на мероприятия 9 мая

Президенты Гвинеи-Бисау и Зимбабве Умару Сисоку Эмбало и Эммерсон Мнангагва прибыли в Москву для участия в торжествах по случаю празднования 80-летия Великой Победы, сообщает ТАСС.

В 2024 году Сисоку Эмбало также принимал участие в параде Победы 9 мая.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин проведет встречу с президентом Зимбабве 10 мая. По информации СМИ, в нынешней поездке его сопровождает глава МИД Амон Мурвира.

Ожидается, что в российскую столицу прибудут 27 лидеров для участия в торжественных мероприятиях.