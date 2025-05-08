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ВС РФ с полуночи 8 мая прекратили боевые действия в зоне СВО
8 мая 2025 / 14:56
ВС РФ с полуночи 8 мая прекратили боевые действия в зоне СВО
© Diego Herrera Carcedo/ Anadolu via Getty Images/ТАСС

Все группировки российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) с 00:00 мск 8 мая полностью остановили боевые действия. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, руководствуясь гуманитарными соображениями, в дни празднования 80-летней годовщины Победы с 00:00 мск 8 мая все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что российские ВС "строго соблюдают режим прекращения огня". В МО РФ уточнили, что "в том числе не наносятся удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией, беспилотниками". 

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