ВС РФ с полуночи 8 мая прекратили боевые действия в зоне СВО

Все группировки российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) с 00:00 мск 8 мая полностью остановили боевые действия. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ, руководствуясь гуманитарными соображениями, в дни празднования 80-летней годовщины Победы с 00:00 мск 8 мая все группировки российских войск в зоне СВО полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что российские ВС "строго соблюдают режим прекращения огня". В МО РФ уточнили, что "в том числе не наносятся удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией, беспилотниками".