Литва вышла из конвенции по противопехотным минам

Литва денонсировала конвенцию по запрету противопехотных мин (Оттавская конвенция). За отказ от обязательств в рамках документа во время пленарного заседания Сейма отдали голоса 107 депутатов, 3 воздержались, проголосовавших против не было.

"Выход из конвенции будет способствовать усилению средств сдерживания, повысит эффективность применения армией Литвы мероприятий по контрмобильности", - указали в подготовившем решение Минобороны.

18 марта министры обороны стран Балтии и Польши рекомендовали руководству своих стран выйти из Оттавской конвенции, связывая такой шаг с обострением военной угрозы и необходимостью иметь возможность использовать все средства сдерживания. После этого к ним присоединилась Финляндия.

Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин вступила в силу в 1999 году, к ней присоединились 164 государства, в том числе Украина. Согласно оценкам Международного комитета Красного Креста, этот вид вооружений приводит к большому числу жертв среди гражданских лиц и продолжает представлять опасность еще долгие годы после завершения военных действий.