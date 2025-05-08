В ДНР медикам будут выделять земельные участки

Медицинским работникам в Донецкой Народной Республике (ДНР) будут предоставлять земельные участки под индивидуальное строительство. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.

"Договорились с Минздравом консолидировать усилия по решению жилищного вопроса для медиков. Мы со стороны региона будем выделять земельные участки для индивидуального строительства. Кроме того, нашим преимуществом является 2%-я ипотека на покупку "первички". Привлечение врачей в сельскую местность будет стимулировать и программа "Земский доктор", - указал он.

Глава ДНР также сообщил, что врачи выездного медицинского патруля "Здоровье" с конца февраля приняли более 15 тыс. жителей республики. "В качестве временной меры для жителей территорий, в которых пока не хватает узких специалистов, запустили медицинский патруль "Здоровье". Его врачи уже приняли более 15 тысяч жителей ряда муниципалитетов Донбасса. Распространим патруль и на доставку пациентов для обследований в обновленные медучреждения с современным оборудованием", - отметил он.