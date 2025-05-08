Hürriyet: Трамп попросил Эрдогана выступить посредником по Украине

Президент США Дональд Трамп во время недавнего телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом якобы попросил его выступить в качестве посредника для урегулирования конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщил в турецкой газете Hürriyet ее автор Абдулкадир Сельви.

Как отмечается, президент Турции "положительно воспринял предложение о посредничестве". Вместе с тем Сельви обратил внимание, что Эрдоган все еще остается одним из лидеров, который может вести переговоры как с президентом России Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским.

Что касается вероятности визита Трампа в Турцию журналист указал, что глава вашингтонской администрации "отдельно приедет в Турцию", но "сначала ждет Эрдогана в США". По всей видимости, такая поездка турецкого лидера состоится в июне, следует из публикации.