Индия нейтрализовала систему ПВО в Лахоре

Индийские вооруженные силы нейтрализовали систему противовоздушной обороны в Лахоре. Об этом информировало Минобороны Индии.

"В четверг утром индийские вооруженные силы атаковали радары и системы ПВО в ряде мест в Пакистане. Индийские войска ответили в том же направлении и с той же интенсивностью, что и Пакистан. Согласно достоверным данным, система ПВО в Лахоре была уничтожена", - говорится в сообщении.

Как заявили в МО Индии, "в ночь с 7 на 8 мая Пакистан попытался атаковать ряд военных целей в Северной и Западной Индии, включая Авантипуру, Шринагар, Джамму, Патханкот, Амритсар, Капуртхалу, Джаландхар, Лудхиану, Адампур, Бхатинду, Чандигарх, Нал, Фалоди, Уттарлай и Бхудж, применяя беспилотные летательные аппараты и ракеты".

"Они были нейтрализованы интегрированной системой противодействия беспилотникам и системами ПВО. Оставшиеся после этих ударов обломки в настоящее время извлекаются, что подтверждает пакистанские атаки", - добавили в ведомстве.