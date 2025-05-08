Антироссийские санкции Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Восстановление Донбасса
Москва
8 мая 2025 / 18:59
КОТИРОВКИ
USD
08/05
97.9241
EUR
08/05
104.8872
Новости часа
Си Цзиньпин отметил, что народы России и Китая отстояли мир во Второй мировой войне Второй тур голосования по избранию Папы Римского не дал результата
Москва
8 мая 2025 / 18:59
Котировки
USD
08/05
97.9241
0.0000
EUR
08/05
104.8872
0.0000
Эксперт Брутер о единстве западных стран
Эксперт Брутер о единстве западных стран
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Русский мир / Геополитика
Экономика
Путин: энергетика - "локомотив" экономических связей России и Китая
8 мая 2025 / 16:15
Путин: энергетика - "локомотив" экономических связей России и Китая
© ТАСС

Энергетика является важной частью экономических связей между Россией и Китаем. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и китайской делегацией в расширенном составе.

"Энергетика - локомотив наших связей. По итогам прошлого года Россия не только лидировала по экспорту нефти в Китай, но вышла на первое место по поставкам трубопроводного газа. Мы также занимаем второе место по отгрузкам в Китай угля и третье по экспорту сжиженного природного газа", - указал глава российского государства.

Вместе с тем, по его словам, новые совместные инициативы Москвы и Пекина в сфере энергетики находятся "на подходе". "К примеру, дальневосточный газовый маршрут будет введен в строй в 2027 году и гарантированно обеспечит китайских потребителей голубым топливом в объеме до 10 млрд кубических метров в год. Согласно графику в Китае строятся атомные электростанции российского дизайна", - отметил Путин. 

Эксперт Брутер о единстве западных стран
Эксперт Брутер о единстве западных стран
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Политолог Макаренко: сектор Газа будет под полным контролем Израиля
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Арабист Сурков: оккупируя Газу Израиль создал себе проблемы на ближайшие десятилетия
Путин о фальсификаторах итогов Второй мировой
Все интервью
17:14
Си Цзиньпин отметил, что народы России и Китая отстояли мир во Второй мировой войне
16:59
Второй тур голосования по избранию Папы Римского не дал результата
16:42
Лукашенко и Токаев прибыли в Москву
16:34
В Саратове впервые с 2022 года состоялся Парад в честь Победы
16:15
Путин: энергетика - "локомотив" экономических связей России и Китая
15:57
Индия нейтрализовала систему ПВО в Лахоре
15:39
Hürriyet: Трамп попросил Эрдогана выступить посредником по Украине
15:28
В ДНР медикам будут выделять земельные участки
15:09
Литва вышла из конвенции по противопехотным минам
14:56
ВС РФ с полуночи 8 мая прекратили боевые действия в зоне СВО
Все новости
Актально
Антироссийские санкции
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Восстановление Донбасса
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения
Партнеры