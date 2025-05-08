Энергетика является важной частью экономических связей между Россией и Китаем. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и китайской делегацией в расширенном составе.

"Энергетика - локомотив наших связей. По итогам прошлого года Россия не только лидировала по экспорту нефти в Китай, но вышла на первое место по поставкам трубопроводного газа. Мы также занимаем второе место по отгрузкам в Китай угля и третье по экспорту сжиженного природного газа", - указал глава российского государства.

Вместе с тем, по его словам, новые совместные инициативы Москвы и Пекина в сфере энергетики находятся "на подходе". "К примеру, дальневосточный газовый маршрут будет введен в строй в 2027 году и гарантированно обеспечит китайских потребителей голубым топливом в объеме до 10 млрд кубических метров в год. Согласно графику в Китае строятся атомные электростанции российского дизайна", - отметил Путин.