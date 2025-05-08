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В Саратове впервые с 2022 года состоялся Парад в честь Победы
8 мая 2025 / 16:34
В Саратове впервые с 2022 года состоялся Парад в честь Победы
© Евгений Курсков/ ТАСС

В Саратове впервые с 2022 года состоялось торжественное прохождение войск территориального гарнизона. Соответствующее сообщение разместил в Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"В преддверии 80-летия Великой Победы под звуки военного марша на главной площади города впервые с 2022 года состоялось торжественное прохождение войск Саратовского территориального гарнизона", - написал он.

Мероприятие прошло на Театральной площади. Ведущий прямой трансляции объявил, что были сформированы 24 парадные коробки, в том числе одна из них полностью из женщин-военнослужащих. Вместе с тем впервые участниками торжественного мероприятия стали бойцы специальной военной операции и курсанты возрожденного артиллерийского училища.

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