В Саратове впервые с 2022 года состоялся Парад в честь Победы

В Саратове впервые с 2022 года состоялось торжественное прохождение войск территориального гарнизона. Соответствующее сообщение разместил в Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

"В преддверии 80-летия Великой Победы под звуки военного марша на главной площади города впервые с 2022 года состоялось торжественное прохождение войск Саратовского территориального гарнизона", - написал он.

Мероприятие прошло на Театральной площади. Ведущий прямой трансляции объявил, что были сформированы 24 парадные коробки, в том числе одна из них полностью из женщин-военнослужащих. Вместе с тем впервые участниками торжественного мероприятия стали бойцы специальной военной операции и курсанты возрожденного артиллерийского училища.