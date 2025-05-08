Лукашенко и Токаев прибыли в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву для участия в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы. Об этом информировал близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул Первого".

На Красной площади в Москве 9 мая глава белорусского государства вместе с зарубежными коллегами будет присутствовать на параде Победы. Парадным расчетом по московской брусчатке пройдут и белорусские военнослужащие.

Вечером того же дня Лукашенко в белорусской столице у стелы "Минск - город-герой" примет военный парад по случаю 80-летия Победы.

Кроме того, в российскую столицу прибыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба казахстанского лидера.

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Владимира Путина прибыл в Россию для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Великой Победы. В четверг в Москве президент Казахстана проведет ряд встреч с главами иностранных государств", - следует из сообщения.

8 мая в Астане Токаев возложил цветы к монументу "Отан Ана" ("Родина-мать") и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев. Президентский оркестр исполнил государственный гимн, рота почетного караула прошла торжественным маршем перед участниками мероприятия.