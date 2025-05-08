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Второй тур голосования по избранию Папы Римского не дал результата
8 мая 2025 / 16:59
Второй тур голосования по избранию Папы Римского не дал результата
© Вера Щербакова/ ТАСС

В Сикстинской капелле, где в полной изоляции на конклав собираются 133 кардинала-выборщика Папы Римского, состоялся второй тур голосования, сообщает ТАСС.

Как отмечается, ппосле двух голосований утром из печи капеллы пошел черный дым, это означает, что никто из кандидатов не получил необходимые две трети голосов.

Днем ранее прошло первое голосование кардиналов, оно продлилось более трех часов. Кардиналы находятся в изоляции, под клятвой о неразглашении, и их единственный способ взаимодействия с внешнем миром - дым из трубы.

Согласно данным римских властей, на площади Святого Петра в первый вечер собрались до 50 тыс. человек. Первое голосование еще ни разу не было успешным. Нынешний конклав самый многочисленный, кворум составляет - 89 голосов.

До конца дня планируются еще два голосования. Белый дым, означающий, что конклав избрал нового главу Римско-католической церкви, может появиться после каждого голосования. В печи сжигаются бюллетени, для окрашивания дыма используется химическая смесь. 

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