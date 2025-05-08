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Си Цзиньпин отметил, что народы России и Китая отстояли мир во Второй мировой войне
8 мая 2025 / 17:14
Си Цзиньпин отметил, что народы России и Китая отстояли мир во Второй мировой войне
© Ruptly/ТАСС

Народы России и Китая плечом к плечу отстояли мир и справедливость на европейском и азиатском фронтах в ходе Второй мировой войны. На это обратил внимание председатель КНР Си Цзиньпин в ходе расширенной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

"Народы Китая и России 80 с лишним лет назад плечом к плечу сражались на азиатском и европейском фронтах Второй мировой войны и вместе отстояли мир и справедливость во всем мире", - отметил он.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что очень рад посетить Россию по приглашению Путина в контексте 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и китайского народа в войне с японскими захватчиками.

Председатель КНР посещает Россию 7-10 мая, он примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. 

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