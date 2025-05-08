Песков отреагировал на слова Вэнса, что Россия запрашивает слишком много по Украине

В рамках переговоров по Украине должны учитываться национальные интересы России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Москва хочет слишком многого в переговорном процессе.

"Мы хотим, чтобы наши национальные интересы были учтены. Чтобы были устранены первопричины конфликта. Это очень важно, поскольку это напрямую связано с нашими национальными интересами, с гарантиями нашей безопасности", - сказал он при общении с журналистами.

Представитель Кремля также выразил надежду, что Вашингтон понимает, насколько украинский вопрос важен для РФ. "У нас много каналов диалога, по которым мы доводим до американцев нашу позицию", - отметил он, добавив, что контакты между Россией и США продолжаются.

Ранее Вэнс заявил, что Россия выдвигает определенный набор требований в отношении урегулирования украинского конфликта и этот "набор уступок" выглядит для администрации США излишним.