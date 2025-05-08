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МИД Индии пообещал Пакистану жесткий ответ на нападения
8 мая 2025 / 17:47
МИД Индии пообещал Пакистану жесткий ответ на нападения
© Ashish Vaishnav/ SOPA Images/ LightRocket via Getty Images/ТАСС

Индия не планирует обострять конфликт с Пакистаном, однако даст жесткую реакцию, если Исламабад совершит на нее военное нападение. С таким заявлением выступил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар на открытии заседания индийско-иранской совместной комиссии в Нью-Дели.

"В наши намерения не входит обострение ситуации в отношениях с Пакистаном. Однако если на нас будет совершено военное нападение, не должно быть никаких сомнений в том, что на это будет дан очень, очень жесткий ответ", - отметил он.

По словам министра, нападение террористов на мирных жителей в Пахалгаме в индийской союзной территории Джамму и Кашмир 22 апреля "вынудило Индию отреагировать 7 мая, нанеся удар по трансграничной террористической инфраструктуре". "Наш ответ был целенаправленным и взвешенным", - указал Джайшанкар.

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