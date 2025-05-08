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Родные раненых бойцов СВО смогут сопровождать их на реабилитации
8 мая 2025 / 17:59
Родные раненых бойцов СВО смогут сопровождать их на реабилитации
© Александр Река/ ТАСС

У членов семей нуждающихся в реабилитации бойцов специальной военной операции (СВО) появится возможность получить бесплатные путевки для сопровождения своих родных в санатории и другие ведомственные учреждения. Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, родным бойцов СВО - родителям, супругам, братьям и сестрам, дедушкам и бабушкам, совершеннолетним детям - предоставляется "право на получение бесплатной путевки в санаторно-курортную организацию, находящуюся в ведении федерального органа исполнительной власти или другого федерального государственного органа".

Воспользоваться им может только один член семьи и только один раз на каждый случай получения ранения. Гарантии действуют все время проведения спецоперации и шесть месяцев после ее окончания.

Указ о расширении социальных гарантий также распространяется на родных бойцов Росгвардии и добровольческих формирований, работающих в зоне СВО сотрудников МВД, МЧС, ФСИН, ФССП, СК. 

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