Родные раненых бойцов СВО смогут сопровождать их на реабилитации

У членов семей нуждающихся в реабилитации бойцов специальной военной операции (СВО) появится возможность получить бесплатные путевки для сопровождения своих родных в санатории и другие ведомственные учреждения. Соответсвующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, родным бойцов СВО - родителям, супругам, братьям и сестрам, дедушкам и бабушкам, совершеннолетним детям - предоставляется "право на получение бесплатной путевки в санаторно-курортную организацию, находящуюся в ведении федерального органа исполнительной власти или другого федерального государственного органа".

Воспользоваться им может только один член семьи и только один раз на каждый случай получения ранения. Гарантии действуют все время проведения спецоперации и шесть месяцев после ее окончания.

Указ о расширении социальных гарантий также распространяется на родных бойцов Росгвардии и добровольческих формирований, работающих в зоне СВО сотрудников МВД, МЧС, ФСИН, ФССП, СК.